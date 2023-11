Video: Tildan de “corroncha” a Ana del Castillo por querer grabar con Karol G

Recientemente Ana del Castillo se puso en el centro de las críticas por su polémico comportamiento en los Latin Grammy 2023 celebrados en España. Por su naturalidad y forma de ser, resultó chocante para algunos internautas, quienes no dudaron en lanzar sus pullas por no saber pronunciar el nombre de una agrupación de Jazz y decir, “con ay yo no sé qué” (al referirse al segundo nombre del integrante de la banda). Lea: Video: ¡Raqui, raqui! Ana de Castillo presenta premio en los Grammy 2023

Además de esto, su forma de presentar el veredicto no resultó nada agradable, pues, varias personas a través de redes sociales opinaron que no era necesario ponerle ‘burla’.

Tras el evento, la cantante de vallenato se acercó a la paisa con el fin de saludarla, ya que este ha sido uno de sus mayores sueños. Cabe recordar que la artista barranquillera de temple fuerte y de espontaneidad innegable, ha manifestado en más de dos ocasiones su anhelo de colaborar junto a Karol G y aunque por ahora no hay señales de que eso ocurra, Castillo quedó maravillada con haber entablado una breve conversación con ella. Lea: Ana Del Castillo se convirtió en el centro de atención de los Latin Grammy