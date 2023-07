Video: Thalía modela bikini rosa y los comentarios sobre su figura estallan

Sin embargo, el post no pasó desapercibido, sus seguidores hicieron comentarios sobre su físico y la preocupación que tiene hacia la cantante por su edad y por como se ve su apariencia. Aunque no todos los mensajes fueron malos, comentaban sobre lo bien que luce a sus 51 años. Lea: Ahora la cuenta de Instagram de la Valdiri es para adultos, ¿por qué?

Estos son algunos de los comentarios en su publicación: “Ya no sabe cómo llamar la atención”, “Creo que debe ya entender que no es joven y envejecer es normal. Y bueno hace mucho show y ya eso no le queda bien”, “Me parece que ella se cree una muchachita lo he visto en muchas de sus actitudes, no madura aun debería comportarse con exclusividad como todo una dama y más de quién es esposa...osea .....”. Lea: ¿Por qué se separaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Los comentarios positivos y elogiando su buena figura no faltaron, una de sus fans hizo un comentario referente a la cantante y a las personas que solo llegaban a la publicación a escribir un comentario negativo y con criticas hacía ella. “Por suerte somos más las mujeres que admiramos a más mujeres y entendemos que debemos apoyarnos y no odiarnos”, expresó la seguidora.