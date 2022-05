Pipe Bueno y Alzate se echaron, como popularmente se dice, “los trapitos al agua” el pasado 14 de mayo cuando Pipe acusó a Alzate de deberle un dinero, todo esto a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el intérprete de ‘Adiós, amor’ no se quedó callado y también publicó un video en respuesta a Bueno donde aseguraba que Pipe era quien le debía el dinero y le pidió que dejara de manchar su buen nombre. Lea aquí: Pipe Bueno vs. Alzate: “Dé la cara y devuélvame la plata”

Y continuó: “‘Brother’, llevas diciéndole a la gente que te debo un dinero. Sí hay un dinero, dinero que invertiste en un proyecto, proyecto que incumpliste en los parámetros y los tiempos. No te podíamos esperar toda la vida, no es cuando tú quieras, es cuando los dos dijimos que iba a ser”, afirmó.

Inclusive, el intérprete de ‘Devuélveme la vida’ aseguró que Pipe hizo trabajar “a muchas personas en vano”, y que ha sido él quien lo ha llamado sin encontrar respuesta por parte del compañero de Luisa Fernanda W, además.

“Te llamé, no me contestaste y dices que no te llamé. Está bien, vamos a mirar cuál es la chichigua que se te debe y se te devuelve, no hay problema. Pero algo sí te voy a pedir... que aclares esto porque la imagen de una persona no se daña, ‘brother’. Eso no es así. Porque yo sí puedo prender el ventilador. Hay varias cositas que puedo contar y con pruebas”.

Para terminar, dijo que esta sería la última vez que hablaba este tema a través de las redes sociales.

Pipe Bueno no se quedó callado

Ante este mensaje de Alzate, Pipe respondió que él no tenía ánimos de “boletear” a nadie, pero que en vista de que no le respondía se vio en la obligación de hablar con nombre propio.

“Andas por ahí diciendo mentiras, que vos has perdido más billete y si toca con abogados vamos con abogados, como quiera quiero, papá, pero desde ‘Guaro Remix’, en el que lo invité a participar, no he sacado una canción porque quedé en algo como usted”, dijo. Le puede interesar: A Alzate le robaron cadena de oro al salir de un concierto

Según el relato de Bueno, él lleva varios meses sin sacar un nuevo proyecto por estar esperando a Alzate, incluso con artistas de talla nacional e internacional. “Quien se puso con güevonadas fue usted y si no quiere sacar la canción, pues no la sacamos; eso allá usted, a mí solo devuélvame la plata y quédese con la canción y si toca con abogados será”, finalizó el artista.