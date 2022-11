Video: Shaira reveló el desplante que le hizo Jessi Uribe

La joven aprovechó para resaltar el apoyo y el amor que tiene por su mamá, quien siempre la ha apoyado y estado con ella. Sin embargo, la relación con su papá no parece ser la mejor.

“No sé si será por los gustos de él o porque yo he dicho que me gustan mayores, pero yo lo respeto mucho y simplemente tenemos una amistad. Yo lo veo como un padre, porque él quería ser mi padrino. Son cosas que la gente tiene en su cabeza y siempre quieren relacionar todo”, agregó.

Para Shaira no todos los artistas merecen su reconocimiento y admiración, es el caso del cantante Jessi Uribe, con quien ella tuvo una mala experiencia y por eso hoy en día no está entre sus afectos.

“Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió. Súper querido él en un principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’, y le dije ‘de una, paisano’. Un año después que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’, una cosa así. Dije: ‘me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto”, explicó Shaira en la entrevista.

Entre broma y risas, Shaira se le midió a cantar una canción de Jessi Uribe, ‘La Culpa’, e imitó la voz de Paola Jara, lo que causó gracia entre los oyentes y la mesa de trabajo de Tropicana.

¡La insultaron!

Luego de las declaraciones que contó Shaira sobre una experiencia con Jessi Uribe, ahora, la joven dijo a través de sus redes que Uribe ya no es su amigo en Instagram. “Les quiero contar que él me seguía, y ayer lo dejó de hacer”, señaló.

“Conté una anécdota sin rencor, sin odio y aceptando que cada quién tiene su talento y está en su lugar por lo que ha hecho, pero yo no quise referirme mal a ningún artista. ¿Qué dije?: ‘Este artista me decía que quería grabar una canción conmigo y ahora no, pero reconozco que él tiene mucho talento’, hasta ahí fueron mis palabras”, explicó la santandereana.

Además, aseveró que algunos familiares del intérprete de ‘Matemos las ganas’ le han estado escribiendo para ofenderla.

“Lo más ridículo de todo es que hay gente que sabe que la humildad es muy importante, así como mantenerse y saber de dónde viene uno. Pero la familia de él me ha insultado por redes, como lo hizo el esposo de su hermana, algo que me parece lo más bajo de esta vida”, indicó.

Y agregó: “Yo no me quiero pegar de ninguna fama, porque esa fama la consiguió él con una noticia que fue un escándalo nacional, en un lío de parejas. A mí eso no me importa, pero si hablamos de fama, ¿quién la consiguió de lo malo?”.

Finalmente, Shaira se disculpó con Uribe. “Parcero, nada personal. Yo tengo en mi cabecita el día que usted dijo que había cero probabilidades de grabar conmigo, pero es respetable. Si le incomodó, mis disculpas. No era para que me dejara de seguir, pero no pasa nada”.