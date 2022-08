Video: Shaira estaría envuelta en un trío amoroso

“Yo hablé con este personaje y le dije que venía para visitarlo, también a hacer otros compromisos. Él me dijo: ‘Listo, no hay ningún problema, pero si quieres viaja el viernes’, yo le dije que podía viajar el jueves y me decía: ‘No, pero si quieres mejor viaja el viernes’”, contó Dareska en la entrevista con ‘La Red’.

Luego, un perfil que aparentemente es falso aseguró que Ferney había cenado en un restaurante de la ciudad con su exnovia Shaira, lo que para la intérprete de ‘Mi fortuna’ significó el fin de su relación.