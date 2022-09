Video: Sara Corrales reveló la verdadera razón por la que no se casó

“Por muchos motivos no me casé. La verdad no estaba segura, no me hacía feliz, porque siento que estábamos viviendo momentos muy diferentes y sobre todo, yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más...”, inició contando la actriz.

Luego, aseveró que prefería no cometer errores que más tarde se pudiese arrepentir. “Además, antes de vivir una vida entera, arrepentida, prefiero tomar las decisiones correctas”, afirmó Sara respecto a su compromiso con el empresario mexicano.