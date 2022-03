El artista panameño Rubén Blades, que fue citado en la tiradera que René lanzó la semana pasada y en la que retomó la polémica que comenzó el año pasado con el paisa J Balvin, respondió esta noche con un rap. Lea aquí:“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual”: Residente le canta a J Balvin

El músico había anunciado en la tarde de este jueves que al ver su nombre mencionado se iba a expresar “sobre el conflicto entre René y J Balvin y lo voy hacer porque mi nombre anda por ahí, dando vuelta... me entraron y voy hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”.

En un rap que dura 54 segundos, el salsero le dedica un mensaje a René, que siempre ha considerado a Blades como su mentor, casi como un padre.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y en diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario, que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René, porque lo quiero como hermano, a veces la rabia a mis razones ronca, me digo Rubencito águilas no cazan moscas, pues amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor, hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, que el oro jamás compra a quién su hermano vende, al ánimo caldeado sugiero darle fin, cálmese escuchando el álbum de año Salswing”, rapea Blades, que frente a la cámara en la que luce una camiseta con la frase “No le pongas atención”.