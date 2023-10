Video: Rigoberto Urán le mostró al mundo sus ‘pasos prohibidos’ de salsa

El ciclista antioqueño es famoso no solo por su carrera deportiva si no por su auténtica personalidad. Rigoberto Urán es uno de los ciclistas favoritos de Colombia y Latinoamérica por la calidad y genialidad de sus respuestas, por su manera de ver la vida y por cómo vive el ciclismo de montaña; cada vez que él le pregunta a los periodistas porque hacen fila para entrevistarlo, la respuesta es simple y se resume en su particular sentido del humor.

Urán, querido por todos, cuenta en su cuenta oficial de Instagram con más de 1.7 millones de seguidores y el día de ayer compartió un video que generó diversos sentimientos positivos y múltiples comentarios y reacciones. El ciclista demostró sus dotes para bailar en un evento de Education First, su equipo profesional. Lea aquí: ‘Rigo’: la serie sobre la vida de Rigoberto Urán que promete diversión