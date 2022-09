Video: reconocido humorista de ‘Sábados felices’ sufrió accidente de tránsito

En las imágenes, Piroberta mostró el policía acostado con el que, al parecer, el chofer perdió el control, sin embargo, el carro se salvó de no terminar en una cuneta.

“Estamos esperando a ver quién nos colabora a sacar el carro y no sé si alcance a llegar al aeropuerto a tomar el vuelo para regresar a Bogotá y luego ir a Cali”, agregó.

El comediante contó que mientras esperaba la ayuda en la vía, varios seguidores aprovecharon para pedirle fotos. “La gente me ve y dice: ‘Aprovechemos que se accidentó y tomémonos una foto’. Ya me he tomado 4”.