Sus avances

Hay que recordar que Raimundo dio positivo para COVID-19 a mediados de julio e ingresó a Medihelp Services cuando empezó padecer algo de tos y una fiebre persistente. Su salud se comprometió hasta el punto de no poder respirar por sí solo: sus pulmones y sus riñones fueron probablemente los órganos más afectados en él, un hombre diabético de 77 años. (Lea aquí: Raimundo Angulo, hospitalizado pero estable con COVID-19)

“Conversé con él por videoconferencia, ¿cómo lo noté?, lo noté como una persona... Estaba sentado, yo diría que bastante despierto. Obviamente todavía tiene problemas con sus cuerdas bucales y por eso no puede hablar, así que le pedía que no intentara hablar, sino que afirmara con la cabeza si me estaba entendiendo, lo hizo. Incluso, la conversación no duró más de un minuto y quince segundos, pero alcancé a decirle que lo extrañaba y que había venido a verlo, que me alegraba mucho verlo en ese estado y las mejorías notorias. Eso me emocionó, se me aguaron los ojos y alcancé a ver, aunque todo fue muy rápido, que a él se le aguaron los ojos”, asegura. “Aplacé el viaje, porque todavía tengo la esperanza de verlo. Yo me regresaba el sábado, pero me voy a devolver el miércoles. Tengo la esperanza que me dejen verlo así sea un minuto y guardando todas las medidas de bioseguridad”.

José María concluye la conversación diciendo que, si la salud de Raimundo sigue avanzando como hasta ahora, probablemente en una semana podrían enviarlo a su casa, para que siga con hospitalización domiciliaria. (Le puede interesar: Concurso Nacional de la Belleza cancela sus actividades del 2020)