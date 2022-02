Lina Tejeiro y Aída Victoria Merlano salieron a divertirse en una noche de rumba y tragos, algo que se podría decir es muy común entre amigas, pero unos videos publicados en las historias de las influencers ha dejado boquiabierto a más de un seguidor. Lea aquí: Lina Tejeiro conquista como stripper

Aída Victoria Merlano se ha caracterizado en las redes sociales por ser una mujer de mente abierta, algo que para algunos ha sido todo un escándalo, pues la influencer no titubea al momento de hablar sobre sexualidad o política, ha expresado incluso abiertamente ha tenido encuentros sexuales con mujeres.

Por su parte, a Lina Tejeiro se le ha visto en varias ocasiones regalarle picos a sus amigas, como la vez que Epa Colombia le pidió un beso, pues aseguraba era uno de sus sueños, sembrando la duda de si la actriz siente atracción o no por su mismo sexo.

En esta ocasión, Lina y Aída estuvieron compartiendo juntas en el cumpleaños del cantante Pipe Bueno, en el que se les vio muy acarameladas, lanzándose entre sí miradas coquetas y cantándose muy cerquita la canción ‘Solitaria’ de Alkilados y Dalmata. “Aquí estoy yo, solo dime cuándo y dónde”, se decían la una a la otra mientras acercaban cada vez más sus caras.

En otra de las historias de Instagram se escucha decir a Aída: “Hoy vine soltera”, en forma de pulla a la actriz de ‘Un rabón con corazón’, quien le respondió: “Yo también. El destino quiere decirnos algo”.

Recordamos que no es la primera vez que Aída y Lina se dan un beso, pues el pasado 13 de octubre, en la fiesta de cumpleaños de Tejeiro, Merlano reveló una fotografía de las dos besándose, acto que Lina aseguró no recordar. Le puede interesar: Lina Tejeiro se besó con otra famosa y no se acuerda

Las redes sociales se inundaron con comentarios sobre los candentes videos que subieron las dos mujeres, los cibernautas especulan que posiblemente sientan atracción la una a la otra y por esta razón se muestran tan cercanas, lo cierto es que se gozaron su noche junto a Luisa Fernanda W y demás artistas presentes.