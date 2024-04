Video: ¿por qué bajaron a Omar Geles en pleno concierto? Esto se sabe

En sus redes sociales, Geles expresó su agradecimiento a su público y destacó su intento por continuar con el show a pesar de la situación: “primero me apagaron el sonido, porque hasta esa hora era el permiso; mi gente de Ibagué siguió cantando mis canciones a capela y no podía ser indiferente, me fui a cantar con ellos y aun así la Policía subió para bajarme. Pero yo seguía cantando a capela con mi gente ibaguereña, y la Policía bajándome, y la gente acompañándome por el camino. Salieron del concierto casi a las 6:00 de la mañana cantando mis canciones. Gracias Jehova, a ti la gloria, gracias Ibagué, te amo”, escribió Geles. Lea aquí: Video: Roban Rolex a hermano de Omar Geles en pleno Centro de Cartagena

Por su parte en las redes sociales los comentarios fueron divididos, hay quienes felicitan al cantante con mensajes como “como debe de ser un verdadero artista”, “mal hecho el es excelente artista entregado a su público no me parece justo”, mientras que otros por su parte criticaron la actitud del artista al no acatar las órdenes de la organización del evento.