Video: ‘Pollito’ Herrera cumplió condena por abuso sexual; así lo recibieron

El 'Pollito' Herrera fue detenido en abril de 2012, antes del Festival de la Leyenda Vallenata, por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, del que siempre se declaró inocente. 15 años y cinco meses fue la condena que cumplió en Valledupar y Cómbita (Boyacá).

No obstante, el 17 de enero del presente año, el día de su cumpleaños, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Tunja le otorgó la libertad definitiva y la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.

“Hubo muchos momentos de dolor por muchas cosas, especialmente por mis hijos, a quienes dejé muy pequeños. Me siento totalmente bendecido que me regala para retornar a la vida. A pesar de que no le he hecho nada a nadie, he cambiado totalmente. Ya pasó esa tortura, Dios me hizo entender que el don que me dio con el acordeón es para que lo alabara y exaltara a Él”, declaró el Rey Vallenato.