Video: Piqué habló de su ruptura con Shakira tras meses de silencio

Y añadió: “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero. Lea: ¡Qué genio! Shakira relata cómo su hijo Milán le pidió grabar con Bizarrap

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, reflexionó Piqué.