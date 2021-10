“Amiga, cumplí mi sueño”. Con este mensaje, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, publicó en sus redes sociales el video en el que besa más de una vez a Lina Tejeiro.

“Otro, amiga, otro (...) Con cintura en la mano, otra vez”, dice ‘Epa’ a Lina en medio de los besos. Lea: La confesión de Epa Colombia a Lina Tejeiro: tuvieron un encuentro

La escena fue grabada durante la celebración de los 30 años de la actriz, cuyo evento se inició en la noche de este sábado 9 de octubre. Antes de decidir si besarse, Lina y ‘Epa’ comentaron cuántas personas podrían llevar a ver el video.

“A mí me siguen ocho (millones), a mí me siguen más que a usted”, dijo Tejeiro en referencia a su número de seguidores en Instagram. Barrera le respondió: “Pero a mí me están viendo más que a ti”. “¿Quién dice, amiga?”, le cuestionó la actriz. “No se ataque, ya sabe, diga si sí o no”, insistió Epa.

Fue en ese momento cuando Lina dijo: “Usted se muere que yo la bese. Hágale pues”, y se inclinó hacia la mujer.