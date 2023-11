Video: Novio de Alejandra Villafañe la recuerda con emotiva frase

No obstante, también le preguntaron sobre su relación sentimental Alejandra Villafañe, actriz colombiana que falleció tras su lucha contra agresivo cáncer sin cura. Su muerte conmovió e impactó la vida de sus familiares, de sus seguidores y de todo un país que lamentó la perdida de una mujer tan joven en manos de una enfermedad sin respuestas. Lea aquí: Revelan el tipo de cáncer que tenía Alejandra Villafañe

Los doctores cercanos al caso de la colombiana le confirmaron que su enfermedad no tenía cura, pero, como cuentan sus familiares, la joven nunca dejó de creer en que podía suceder un milagro. Asimismo, cuentan que el milagro fue poder disfrutar de Alejandra. Lea aquí: El emotivo mensaje que escribió Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe

“Cuando nos estábamos conociendo, ella estaba viendo una serie muy mala, la peor serie de mi vida y entonces esta gente española se decía por molestar, ‘quiero que sepas que si me muero mañana, te quiero’, así que nosotros empezamos a utilizarla dentro de nuestra amistad y el día que yo decido dar ese paso, yo iba en el carro y le grité por la ventana, ‘venga, Aleja, quiero que sepas que si me muero mañana, me gustas’, y ahí empezó la frase. Finalmente, lo entendí”, afirmó Ocampo con la voz entrecortada y quebrantándose al recordar a la mujer que ama.