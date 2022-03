Lefevre dijo que él “jugaba sucio” a las personas que votaban por candidatos de la izquierda: “Le hice una hijuepu... a todos los petristas de mier... y si se preguntan qué hice, pues muy fácil. Cuándo ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula”, dijo Suani.

El hombre aseguró que no quería ser jurado de votación y agregó que ayudó a que más votos se fueran hacia la coalición Pacto por Colombia, pues se aprovechaba de personas despistadas o mal informadas para entregarles únicamente la consulta que él quería.

“La otra es que si no se daban cuenta, también les estaba dando el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta de por quién votaba, no sabían ni siquiera por quien votaban, era increíble”, reveló Suani Lefevre Bessudo.

Lefevre es estudiante de la Universidad de los Andes y ha sido blanco de críticas por parte de los cibernautas, quienes rechazaron completamente estos actos de corrupción que cometió.

Al sentir la presión social sobre sus hombros, pues el video se volvió viral en cuestión de minutos, Suani pidió perdón a Colombia y a su familia por medio de un comunicado en su Instagram, donde ahora solo aparece una foto del comunicado y un reel de él leyendo el comunicado, estas dos publicaciones no tienen comentarios ya que el joven desactivó esta opción.

“Les pido a las autoridades correspondientes que investiguen la mesa de votación #1 de Altos de San Isidro, localidad 1 de Usaquén, en la cual participé como miembro del jurado de votación y vicepresidente”, aseveró Suani.