Video: Marcela Reyes reveló que Saruma le habría sido infiel a Valdiri

“No es un tema que me corresponda a mí hablarlo, me estaban atacando que yo por qué me tenía que meter a defender a Andrea”, sentenció Reyes y manifestó que no es amiga de la Valdiri, pero que su revelación es por sororidad y sinceridad.

Reyes expuso que después de la separación, que fue mucho tiempo antes de la confirmación de la pareja, Felipe Saruma tuvo dos novias oficiales y estaría manteniendo una relación sentimental con una mujer con la que lleva varios meses. Lea aquí: ¿Qué le pasó? Andrea Valdiri apareció en la cuenta de Instagram de una de sus hijas

“Lo que les estoy contando es porque me lo ha confirmado el entorno de Saruma, las amigas que invitan a rumbear. A amistades mías les ha tocado apagar el celular porque no permite que graben”.