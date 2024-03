Video: Mamá de Miguel Melfi visitó La casa de los famosos; ignoró a Nataly

Todo es drama en el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos.

Hace unos días a la casa llegó de visita Alejandro Estrada, el esposo de Umaña, para oficializar la separación por el romance de ella con Melfi. Ahora la que llegó a la casa fue Annie, la mamá de Melfi, para hablar con su hijo. Lea: ¿Habrá boda? Miguel Melfi hizo broma con el anillo de Alejandro Estrada

“Yo sé que el encierro es difícil, que te puede llegar a hacer vulnerable, pero eso no justifica. Yo busco y yo trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo aceptar lo que está pasando”, le empezó diciendo.

Mientras se daba la conversación entre Melfi y su mamá, las imágenes de ellos eran intercaladas con otras de Nataly Umaña peinando un par de cachorros.

Hay que recordar que las familiares de los participantes que han ingresado a la casa lo han hecho bajo la modalidad de “congelados”, lo que implica que los famosos no se pueden mover, hablar o tener casi ningún tupo de reacción para no terminar siendo sancionados. Lea: Video: fuertes críticas Alejandro Estrada por fuerte agarre a Nataly Umaña