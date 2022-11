Video: Luisa Fernanda reveló por fin el rostro de su segundo hijo, Domenic

“La pregunta más común por estos días. La verdad, no sé qué día. Aquí en casa tenemos pensado que cuando terminemos el plan canguro con el bebé se los vamos a presentar como debe ser, así como lo hicimos con Máximo, sin misterio”, aseguró hace unos días.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno están que no se cambian por nadie, pues hace algunas semanas nació su segundo hijo, Domenic. (¡Nació Domenic, el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno!)

La espera terminó y el gran día llegó. La pareja de artistas no dudó en compartir los detalles de un foto estudio que se hicieron en familia y como se esperaba, Domenic fue quien se robó los elogios.

El pequeño, que apenas va para un mes de nacido, llamó la atención en la web por su gran parecido con Pipe Bueno, sin embargo, hay algunos que aseguran que tiene de ambos famosos.

Cabe mencionar que Domenic nació el 27 de octubre y llegó días antes de la fecha esperada. Por eso, el pequeño es considerado un bebé canguro. En aquella ocasión la misma Luisa lo contó. (Así se ve Luisa Fernanda W tras su segundo parto)

“Yo entro al baño, hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria. Inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”, fue parte de lo que contó la influenciadora.

Actualmente, Luisa y Pipe se ven muy enamorados y felices por su familia conformada por sus dos hijos, Máximo y Domenic.