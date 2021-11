La millonada que perdió Epa Colombia por no poder pautar en redes

La enorme casa tiene una fachada moderna, con ventanas amplias que dan al exterior, un gran jardín en L con el área suficiente para realizar reuniones y eventos.

“Lo que encontramos apenas entramos a mi casa es el depósito. Aquí guardo todos los chécheres, todo lo que es el gimnasio, las pesas”, así empezó el tour por la casa.

La famosa mostró su baño social, el recibidor y su amplia sala, en la que predominan el color blanco y beige.

Debajo de las escaleras, la actriz tiene el mueble del televisor, una foto de ella con sus mascotas, accesorios decorativos y algunas plantas; entre esas una que era de su madre y otra que le regaló una de sus mejores amigas, Greeicy Rendón.

“Esta me la regaló Greeicy, pero lo más lindo es que cuando me mudé a esta casa, se me quedó en el apartamento y se quedó mucho tiempo sola sin agua y sin nadie que la cuidara y después de traérmela para acá, dos o tres meses después, la recuperamos”, explicó.

Finalmente, mostró la cocina, donde su empleada le hace todas las comidas fit de la semana, la terraza interior, que da con el jardín, las habitaciones de sus invitados, cerrando con broche de oro con su enorme cuarto, que tiene un vestier y jacuzzi.

Como era de esperarse, el video le ha dado la vuelta a las redes sociales, pues desde que la famosa construyó su casa, no la había mostrado detalladamente.