Video: Lina Tejeiro hizo una candente confesión sobre James Rodríguez

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista realizada por su mánager y compartida en su canal de Youtube. “Mi manager Claudia Serrato me entrevistó y por primera vez hablé de toda mi vida sin tapujos”, dijo la actriz junto a la publicación. Lea aquí: Video: Lina Tejeiro confesó que sí intentó volver con Andy Rivera

Tejeiro, dijo que ella y James son “muy amigos hace muchos años”. “La gente no lo sabe, pero somos muy amigos desde hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes”, comentó.

Pero para completar su admiración y gusto, la artista fue más allá, y se atrevió a coquetear con el cucuteño pidiéndole que le “meta un gol”.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno. Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, agregó la actriz. Le puede interesar: Lina Tejeiro reveló millonada que pagó por retirada de biopolímeros

Ahora, los fanáticos esperan que ambos puedan encontrarse para “parchar”, como dice Lina, ya que el centrocampista está actualmente en el país.

En la misma entrevista, la interprete de ‘Chichipatos’ también se pronunció sobre el noviazgo que tuvo con el reguetonero Andy Rivera. Incluso, admitió que intentaron retomar la relación, pero no funcionó.