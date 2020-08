Si el nombre de Laura Olascuaga Pinto es desconocido en el mundo de los reinados es no solo por su indiscutible belleza, sino por su perseverancia.

-Después de mi renuncia me dediqué a terminar mi estudios y hoy en día soy una profesional en Comunicación Social y Periodismo, además continué con mi carrera de modelaje y estuve medio año por fuera del país, trabajando con una agencia de talentos.

-Había escuchado del concurso Miss Universo Colombia, pero sobre todo de las nuevas oportunidades que ellos estaban dando y la decisión la tomé hace poco más de una semana. Fue una decisión que salió desde mi corazón y enseguida me inscribí.

¿Cuáles son tus puntos fuertes de cara a Miss Universo Colombia?

-Me considero una mujer fuerte, capaz, determinada. Sigo siendo esa persona soñadora, pero sobre todo mucho más madura. Y pienso que en la actualidad se está dando una gran importancia a la comunicación.

Yo, como comunicadora social, quiero ser vocera de todas las causas y representar a la organización Miss Universo Colombia y al país entero de la mejor manera.

Para esta organización, la labor social es importante... ¿Cuál ha sido tu aporte en cuanto a proyectos sociales?

-Tengo como ventaja que representé a mi departamento por un año entero (en el CNB) y durante ese tiempo trabajé de la mano de la Gobernación de Bolívar en todas las causas sociales, además, esa experiencia me permitió conocer cuáles eran esas necesidades por las que estaba atravesando Bolívar. Además, hace dos años me uní a la Fundación Alegra el Corazón de un Niño, que queda en Lemaitre (sector 20 de Julio), funciona hace 28 años y sigo haciendo labor social con ellos, además estoy desarrollando un proyecto en Isla Grande, no solo para llevar alimentos a la población, sino para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla.