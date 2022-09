Video: Laura de León es Matilde Lina en ‘Leandro Díaz’, así se preparó

Desde hoy, 19 de septiembre, a las 9:30 p.m. Colombia podrá conocer la historia de la leyenda vallenata, Leandro Díaz, uno de los compositores más grandes del género. (Bionovela sobre Leandro Díaz ya tiene fecha de estreno)

La bionovela, de RCN, pretende conquistar el corazón de la audiencia con un elenco de lujo encabezado por Silvestre Dangond, quien será el encargado de interpretar a Díaz, y la cartagenera Laura de León que encarnará a Matilde Lina, la musa de Leandro.

“Estoy muy feliz de interpretar a la musa del maestro Leandro, su gran amor, la mujer que le movió las fibras, el alma para componer esta canción que todo el mundo se ha disfrutado: Matilde Lina. Me siento muy honrada con Dios, con la señora Matilde y su familia que me abrieron las puertas de su casa y desde el primer momento me llamaron “Matilde”, así que qué más Matilde que ese momento”, dijo Laura a El Universal.

Sobre el casting, Laura nos contó que: “Nunca lo pensé, pero cuando me dijeron del casting, me acuerdo que puse la canción de Carlos Vives, Matilde Lina, me empoderé y dije voy a hacer ese casting con toda”. (Hoy arranca Leandro Díaz: conozca el elenco de la bionovela)

Una de las experiencias que más atesora de León y que fue su mayor fuente de inspiración fue su encuentro con la verdadera Matilde Lina.

“En mi encuentro con la señora Matilde, nos sentamos en el sofá de su casa, tomamos tinto, mientras me contaba todas las anécdotas de su vida, no solamente con Leandro, sino todo de ella”, mencionó.

Agregó que “me enseñó a caminar, el acento también porque el mío es bastante cartagenero. Además, tuve una coach de actuación y el vivir en La Guajira por tanto tiempo me ayudó a familiarizar el oído. Así que con los tips que ella me dio y todo lo demás, fui encaminando el personaje”.