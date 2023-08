Video: las fuertes palabras de Anuel a fan que le lanzó un objeto

Con el micrófono en la mano, el intérprete de ‘Triste verano’ le dijo groserías al asistente e incluso aseguró que si esta persona lo conociera, no se atrevería a hacer algo como lo que hizo. Lea aquí: Bad Bunny no es el único: seis cantantes que han agredido a sus fanáticos

El cantante Anuel AA ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, luego de explotar en furia contra un fan. El hecho se dio luego de que este lanzara una bandera de su país, acción que el puertorriqueño no tomó de buena manera y decidió insultarlo en pleno concierto.

En medio de las palabras soeces, Anuel miró al cielo y dijo de manera sarcástica ¡Ay Dios mío, Jehová!, lo que dio a entender que el artista estaría cansado de que sus fans le aventaran objetos durante sus conciertos.

El video que se hizo viral desató dos tipos de opiniones, primero de quienes aseguran que el cantante no debió comportarse de la manera en la que lo hizo y segundo, quienes lo defienden aludiendo al hecho de que es incómodo ser golpeado por objetos en medio de una presentación. “Está en todo el derecho de molestarse, no aprenden que no deben lazar objetos a los artistas.”, Pero que tiene de malo? “Mucha gente hace eso, tan tocado que es”, ”E invoca a Jehová, qué blasfemia”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales. Lea aquí: Bad Bunny habló del día en que lanzó el celular de una fan, ¿arrepentido?

Por ahora, la expareja de Karol G, seguirá el recorrido de su gira por Europa, y se prepara para continuar en Latinoamérica.