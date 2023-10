Video: La vez que Karol G se presentó al ‘Factor Xs’ y no quedó

‘La Bichota’ estuvo nominada en varias categorías y fue una de las más premiadas, llevándose cinco galardones, estuvo en las nominaciones como, Top Latin Álbum del año, Premio al Álbum de Ritmo Latino del año, Artista Hot Latin Songs del año femenina, Mejor Artista Latina del año femenina y el Premio Spirit of Hope de Billboard por su trabajo filantrópico apoyando a las mujeres a través de su Fundación ‘Con Cora’. Lea: ¡Qué orgullo! Karol G se llevó el premio al álbum del año en los Billboard

A raíz de la temprana partida de ‘La Bichota’ del programa, muchas personas culparon a Marbelle por no darle la oportunidad de tener éxito en el programa. Sin embargo, en ese momento la gente no podía compartir sus opiniones en las redes sociales como se hace ahora. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación, “Y saber que Marbelle no le llega ni a los talones a Karol G”, “¿Qué estará pensado Marbelle ahora?”. Lea: “Ferxxo 30” sale por alta demanda de fans en redes sociales