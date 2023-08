Video: la verdad del saludo de Beyoncé a Shakira en pleno concierto

En una de las publicaciones, la joven muestra el cartel que llevó al concierto para conseguir la atención de Beyoncé: “Say my name, say my name, Shakira”, se lee en el cartel.

Pero... ¿y la reacción de Shakira?

Tras la publicación de la joven, la cantante barranquillera dejó a todos sorprendidos por la publicación de un tuit donde le expresa a Beyoncé: “Querida B ¡Gracias por el grito! Brillaste esta noche”.