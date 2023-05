Video: Keyla, de ‘La Descarga’, descubrió que Breiner le fue infiel

Keyla y Breiner fueron participantes del reality de Caracol que reúne talentos que han participado en otras competencias musicales, durante el tiempo que estuvieron en el programa comenzaron un noviazgo y al parecer se veían muy ilusionados, hasta que la cantante desveló que Breiner le fue infiel. En la competencia de música y convivencia, Keyla hacía parte del equipo de Marbelle y Breiner fue seleccionado por Gusi. Los televidentes evidenciaron la relación que se estaba formando en el campamento e incluso fueron criticados por la diferencia de edad. (Le puede interesar: Piqué se habría ido a los golpes con el hermano de Shakira tras discusión)

Durante uno de los capítulos del programa, los enamorados "se casaron" en una ceremonia simbólica organizada por sus compañeros, Puma y Christian prepararon a Breyner para la ceremonia y Thalía, Dyaner y Lauvel ayudaron con los preparativos de la novia. Cuando se acabó el concurso el romance continuaba, sin embargo, hace poco la cantante contó en el programa "La Red" que su relación había terminado por una infidelidad: "yo le terminé porque me di cuenta de una infidelidad. Yo ya venía como con mi sexto sentido prendido, había ciertas actitudes y cosas que no me cuadraban del todo. Un día se me desapareció, se me perdió".

La exparticipante de "La Voz Kids" 2015 no sabía nada del cantante y luego de cuatro horas apareció diciendo que estaba grabando: "no sabía dónde estaba, me había dicho que se iba para un show, yo me quedé en su apartamento y finalmente no me volvió a responder nunca, como a las cuatro horas me dijo que estaba supuestamente grabando, que por favor confiara en él, que él no estaba haciendo nada malo, sino que estaba aprovechando cualquier cosa que llegara a su vida para sacar adelante su carrera". La joven descubrió la traición de su expareja, ya que le llegó un mensaje a su celular, algo que le pareció raro, por lo que decidió leerlo: "él estaba bañándose, yo estaba acostada en la cama y le entró un mensaje al celular que decía 'Cosita'. Para que a uno le digan así es porque tiene que haber una confianza impresionante. Me sentía muy nerviosa en ese momento y no sabía si era una buena decisión abrir el mensaje", expresó a 'La Red'.

"Cogí el teléfono, abrí el chat y me encuentro con una sorpresa muy grande de una conversación demasiado comprometedora. Yo empecé a pensar en muchas cosas, escuchando unos audios que él le enviaba a una mujer que decían 'quiero volverte a ver, mi amor. Te amo, qué rico verte'. Estaban cuadrando un viaje para Cartagena", añadió la cantante. Keyla relató que se trataba de muchos mensajes comprometedores, razón más que suficiente para abandonar la casa, más allá de que fue en la madrugada. "Eran como las 2:30 de la mañana, estaba tardísimo, pero yo pedí un carro y me fui. No quería estar en ese lugar. No perdono una infidelidad, ni perdono que una persona me falte al respeto de esa forma, yo ofreciendo todo de una forma genuina", dijo.