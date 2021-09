“Colombia siempre ha sido muy importante para mí. Mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo, antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, afirmó, entre lágrimas.

Agregó que “yo he estado todo el día así [llorando] porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer ‘sold out’ cuando ya tenemos el segundo, así que solo puedo decir que, a los que van a ir, la vamos a pasar impresionante”.

Además, habló de su trayectoria musical. “Estoy muy orgullosa y es muy lindo ver la vida de estos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera, ha sido muy lindo ver cómo las cosas han evolucionado y han cambiado”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a motivarse a cumplir sus sueños, luchar y brillar por ellos.

Cabe recordar que el concierto hará parte de la gira Bichota 2021 que recorrerá, desde el mes de octubre, varias ciudades de Estados Unidos y también Puerto Rico, y Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín”,

Este fue el video del relato entre lágrimas de la cantante colombiana en Instagram.