Video: Iván Lalinde hizo llorar a Carolina Cruz, ¿por qué?

David Bisbal conmueve con una escena llena de amor junto a Pepe, su padre, ex boxeador afectado por el Alzheimer. No se pierdan este documental acerca de sus veinte años de carrera. Disponible en Movistar Plus+ Vidéo @soydealmeria pic.twitter.com/ru3FsmCDdn

"Estoy con los ojos llorosos porque me encontré un video y creo que es lo más lindo que van a ver hoy. David Bisbal sacó un documental y hay una conversación con su papá, que padece Alzheimer... Es espectacular", comentó Iván Lalinde en el programa.

Las imágenes mostraron a David Bisbal conversando con su padre sobre detalles de su vida. Con gran paciencia y cariño, el cantante le explicó a su padre sobre su profesión y le reveló que es su hijo, consciente de que su padre ya no lo reconoce. “Yo soy David, es que no te acuerdas de mí, ya he crecido, tengo barba y todo (...) ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante”, afirmó el cantante español.

Las palabras cargadas de emoción llevaron a los conductores del programa a derramar lágrimas y a enviar un mensaje a los televidentes. "A las personas que les dieron la vida, tenerles esa paciencia, conversar con ellos. Miren, es una enfermedad que cada vez afecta a más familias y que toma por sorpresa, porque no se sabe cómo manejarla... El amor, la compañía", expresó el presentador, reflejando cuánto le conmovió este video.

Carolina Cruz, visiblemente emocionada, compartió sus sentimientos y, entre lágrimas, escuchó los comentarios de sus compañeros de programa.