Video: Humoristas se burlaron del homicidio de Valentina Trespalacios

‘Fuck News’ es un programa que tiene como protagonistas a Camilo Pardo y Camilo Sánchez, quienes en dicho espacio se dedican a hablar sobre diferentes temas recientes que son tendencias o que tienen un impacto nacional, pero de una manera muy particular: con humor negro. Lea aquí: ¿Qué está pasando?: Otra presentadora es hospitalizada de urgencia.

“Toda Colombia habló de este caso y se sigue todavía hablando de este caso... una DJ”, dice Pardo cuando es interrumpido por su compañero, quien le responde “Uy no, mago, es el primer ‘Fucks News’ del año y nos van a cerrar el programa... Donde le saquemos un chiste a esa noticia... ¿Perdió la cabeza o qué?”, a lo que Camilo Pardo le contesta “tienes razón, no digamos esta noticia, guardémosla en una maletica”. Sin embargo, no les bastó con lo dicho, Camilo Sánchez insistió “esa noticia botémosla en la basura”. Le puede interesar: “No quiero más bótox”: Margarita Rosa de Francisco sobre su edad.