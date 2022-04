De inmediato sus seguidores no perdieron la ocasión para lanzar opiniones sobre el desnudo de la joven.

“Me hubiese imaginado eso en el concierto de bad bunny, pero no en el de Ricardo Arjona, cada día se ven cosas nuevas”, “Me dio pena Ajena, creo que si quería dar una impresión la dio, pero no buena. Al maestro se la habla al oído con poesía con indirectas entre líneas con palabras...eso creo yo”, “Nada de pudor... Yo amo a @Ricardo_Arjona desde hace mucho tiempo, pero nunca llegaría a esos extremos para que el me vea. Yo me conformo con solo verlo”, “Al que dirán un Adiós...me encantó tu mirada hacia ella. Jajaja”, “Y si... Muchas cosas pasan en tus conciertos flaco, si la hizo feliz está bien. Me encantaría llamarte la atención de otra manera”, fueron algunos comentarios.