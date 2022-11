Video: fan colombiano le regala a Cristiano Ronaldo una mochila wayuu

No saben cuántas veces soñé con este momento. Con siquiera verlo de lejos me bastaba”,

dijo el fanático.

Y agregó: "Los que me conocen saben cuán importante es Cristiano Ronaldo para mí, el tipo que tiene gran parte de responsabilidad de que me encante este deporte", sostuvo Sebastián Díaz, en una publicación dedicada al deportista.

De acuerdo con el relato de Díaz, él viajó hasta España para poder ver a Ronaldo jugar, pues el portugués tenía una cita este jueves, 3 de noviembre, contra la Real Sociedad por la Uefa Europa League.

“Cuando se la di, la recibió, me miró y me agradeció. Eso me mató. Después entré en shock; las piernas no paraban de temblar. Mi vida se siente rara después de esa foto. Se los juro. Cumplí mi sueño”, puntualizó el joven.