Video: Eugenio Derbez reveló detalles sobre su grave accidente

Ahora, el interprete de ‘No se aceptan devoluciones’ habló por primera vez en cámara sobre su estado de salud. Por medio de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Derbez se mostró tendido en una cama y contó todo lo sucedido aquel 29 de agosto mientras jugaba con su hijo.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta”, inició contando el protagonista de ‘La familia peluche’. Le puede interesar: Eugenio Derbez: así pasó su cumpleaños tras grave accidente

Luego, reveló la verdadera razón del accidente que lo dejó con 20 tornillos entre su brazo y hombro izquierdo. “Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido. En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, contó el actor de 61 años.

A pesar de todo, Eugenio dejó en claro que en este momento se encuentra en reposo y lo aprovechará para disfrutar de su familia que, por cuestiones de trabajo, no puede ver tan seguido.