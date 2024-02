Video: Entre lágrimas, Gregorio Pernia abandonó La casa de los famosos

No obstante, Pernia decidió abandonar el reality y, entre lágrimas, contó la razón que impactó a muchos de los participantes y televidentes que esperaban ver al colombiano en la final. Lea aquí: ¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, contó en su despedida.