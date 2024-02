Video: Elianis Garrido confesó que luchó contra el cáncer: “tenía 27 años”

Elianis Garrido es una de las figuras más populares de la televisión colombiana que participó en Protagonistas de nuestra tele 2012. La barranquillera se ha ganado el reconocimiento del país con su carisma, talento actoral y sus capacidades como bailarina.

En entrevista para ‘La sala de Laura Acuña’, la actriz reveló que en 2015 le detectaron un tumor maligno en uno de sus ovarios. Tenía 27 años y se sometió a gran cantidad de tratamientos para combatir el cáncer y perdió rápidamente masa muscular. Lea aquí: Elianis Garrido reveló la razón de su salida del programa ‘Lo sé todo’

“Me operaron de un ovario por una situación muy adversa y después de eso tuve un tratamiento muy agresivo, entonces el otro ovario se me afectó. Tuve una masa maligna, nunca había hablado de eso, pero fue en el 2015, después del ‘reality’. Fue muy difícil, tenía 27 años y me adelgacé mucho y los medios de comunicación, la gente, me trataban mal, que estaba flaca, que estaba loca, que por dietas locas (...) y yo tomando yodo para evitar una quimioterapia”, relató.