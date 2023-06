Video: El sentido mensaje de Alejandro Sanz tras retomar su gira

El pasado 26 de mayo, el cantante español Alejandro Sanz preocupó a sus fanáticos cuando publicó un mensaje donde decía que no estaba bien y que se sentía “triste y cansado”. Lea: “A veces no quiero ni estar”: la preocupante declaración de Alejandro Sanz “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, trinó el español.

Las palabras del cantante generaron todo tipo de reacciones, en especial, por la posible cancelación de la gira que tenía programada en España. Sin embargo, el intérprete se pronunció en un nuevo mensaje y envió un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores. Lea: “Lo vamos a sacar adelante”: Alejandro Sanz da tranquilidad a sus seguidores “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, comenzaba diciendo en este nuevo mensaje. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, publicó.

El cantante de 54 años retomó el sábado 3 de junio la gira de presentación de Sanz en vivo en la ciudad de Pamplona (España) con un aforo impresionante. Fue tal el recibimiento de sus fanáticos que el artista dedicó unas emotivas palabras de lo que ha sido este proceso emocional y agradeció el respaldo recibido.

“Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Yo tengo que estar muy agradecido porque esto no tiene que ver con nada, al final hay una cosa muy bonita que pasó y es que yo intenté sincerarme... no sé. Lo escribí porque lo sentí así y eso fue muy bello y ver la reacción fue muy bonito. Después hay otras cosas como el ruido... el ruido no es para nosotros... lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias, en verdad muchas gracias”, expresó el cantante en medio de la ovación del público. Y finalizó: “les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme. Esta era mi prueba de fuego hoy y la verdad es que...”.