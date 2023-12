Video: El influencer Dominic Wolf recibió amenazas de muerte

Wolf revela que no quería grabar denunciar públicamente pero al ver las reacciones que recibió decidió hablar. Relató que el proveedor está compartiendo una serie de mensajes de odio en su contra, según él, todas falsas, y cuenta con la documentación de su empresa al día y que los pagos se realizaron en los tiempos estipulados.

El motivo por el que este hombre estaría solicitando la gran suma de dinero y adelantando la campaña en su contra, sería porque el influenciador alemán decidió cortar con la alianza comercial tras una serie de incumplimientos y poca calidad de los productos. Aunque todo parecía haber quedado saldado, semanas después llegaron las advertencias del proveedor para no atacar su imagen. Lea aquí: Influencer alemán no podrá usar más la camiseta de la Selección Colombia

En el video, Wolf dijo que este hombre estaría intentando extorsionarlo. El sujeto afirma que, tanto la marca como los productos y hasta las redes sociales del extranjero, son de su propiedad y estaría reclamando una cifra de 250 millones de pesos para no seguir con la estrategia de desprestigio que adelanta contra el alemán.

“El señor me llama y me dice que es dueño de mi empresa, que se fue a lo escondido a patentar los diseños míos que yo compré a su nombre y que le dé a pagar una suma de 250 millones de la nada, para que él me deje tranquilo. O sea, el señor con sus mañas se quería apoderar de mi marca de ropa que fue fundada ya hace más de dos años y que ya está registrada en la SIC”, sentenció el alemán. Lea aquí: Polémica por críticas de Andrea Petro a las camisetas de Dominic Wolf

De momento, la investigación ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, quienes se encargarán de establecer las responsabilidades de ambas partes en este caso que se ha hecho polémico entre los internautas.