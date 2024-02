Video: el incómodo momento que Ben Affleck hizo pasar a Jennifer López

El pasado 13 de febrero, se llevó a cabo la tan esperada premiere de “This is me... Now: A Love Story”, el más reciente proyecto audiovisual de la renombrada artista Jennifer López. La película, programada para su estreno en plataformas de streaming el viernes 16 de febrero, promete ser una conmovedora reflexión sobre el amor, inspirada en las experiencias de la cantante y actriz, especialmente en su relación con su esposo, Ben Affleck.

Sin embargo, el evento de estreno se vio empañado por un momento incómodo protagonizado por la misma pareja. En el video que circula en las redes sociales, se puede observar a Jennifer López y Ben Affleck posando juntos en la alfombra roja, donde el comportamiento del director y actor generó críticas y controversia entre los usuarios. Lea aquí: Jennifer López comparte su historia de amor con la secuela ‘This Is Me Now’