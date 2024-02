Video: El cariñito de Isabella a Juan David en La casa de los famosos

No todo es color de rosa y en medio de tensiones, discordias, alianzas, los competidores tratan de convencer a los colombianos de votar por ellos para permanecer en la casa. Lea aquí: La casa de los famosos: así va la placa de nominados de esta semana

No obstante, hay nombres que dan de que hablar en las conversaciones digitales que se crean alrededor de lo que pasa en las transmisiones por RCN o Vix. Una de esos participantes es Isabella Santiago, quien ha mostrado en más de una ocasión su interés por Juan David, exparticipante de ‘El Desafio’.

“¿Si esto lo hiciera un hombre a una mujer, estaría bien? ¿No, verdad?”, “Isabella debe aceptar que JuanDa no gusta de ella, sino de Martha”, “Pienso que Isabella está enamorada sola porque JuanDa es coqueto con todas y ella se enpeliculo sola”, “Esto es acoso. Si él se lo hiciera a ella, se prende. No pueden andar haciendo eso y menos en TV nacional”, “Isabella se pasó, no sabe cómo llamar la atención del pobre Juanda. Y el man ni luces para ella”, “que falta de respeto. Pero si fuera al contrario, hubiera demanda por acoso. Doble moralista”, “Ella es muy invasiva con él, ya se está pasado de cansona”, “Esto es acoso, señores”, “Esa Isabella es lisa y atrevida”, fueron algunos de los comentarios que aparecen en la publicación. Lea aquí: La casa de los famosos: tras polémica, Nataly Umaña es la líder de la semana

Por otro lado, están los televidentes que aseguran que entre los competidores hay química y podrían convertirse en una pareja del reality, aunque han captado al exdesafiante halagando a Martha Isabel Bolaños, lo que no le ha gustado a Isabella.