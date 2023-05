Video: “Eche y qué” El sorpresivo beso que le dio un hombre a Rafa Pérez

May 16 - 18:35

May 16 - 15:27

May 17 - 10:35

Por su parte, el también cantante Wilfran Castillo compartió en la misma publicación una anécdota que vivió durante un concierto “un día en Cúcuta me echaron un trago y pensé que era por grosería y el borracho me dijo: hp es que usted me ha hecho llorar mucho con esas canciones jajajaja”, contó.