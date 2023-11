Video: dura confesión de la mamá de Paula Durán: “Sergio fue cruel”

Gloria Iris Camargo, madre de Paula Durán.

“Sergio hizo viral esto para que la gente nos ayudara, lo sé, se lo agradezco y lo respeto. En su momento empecé a sentir cosas my extrañas. Sergio dejó de contestar mis llamadas, mis mensajes”, apuntó, y señaló que la relación con él se fue haciendo tan tensa, que empezó a tratar a su otra hija de ladrona, aunque no profundiza en esa situación.

Al mismo tiempo que este, según cuenta, decide hacer pública la situación de su hija, para de esta forma recibir apoyo, porque ya no podían trabajar y los gastos médicos eran muy altos, aunque tuvieran cobijo del programa Medicar allá en Estados Unidos, no era suficiente.

“Sergio trata a Jessica de ladrona, ella no desconfiaba de nadie, amaba a su hermana, a sus sobrinos. Y Sergio se olvidó de todo por estar consiguiendo dinero en las redes sociales”, aseguró la mujer en la red social. Lea: Video: ¡Conmovedor! Colombiana con cáncer terminal en EE. UU. regresa a casa

Finalmente, comentó que en el funeral de Paula, Sergio le negó la entrada a la hermana de la joven, lo que para la señora Gloria Iris fue el último detonante, y lo que finalmente le borró la buena imagen que tenía de su yerno.

“Lo único es que mi hija Jessica Alejandra no ve a los niños, Sergio no es tan asequible en esa situación. En el velorio pasaron también cosas. Sergio no autorizó su entrada y esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. A Sergio lo quiero, diferente, pero lo quiero y lo respeto. Es el papá de mis nietos”, concluyó Camargo.