Video: ‘Derrumbe’, la nueva canción de Jorge Drexler

“Empecé a escribir unos primeros apuntes de Derrumbe en enero del 2020, justo antes de la pandemia. Era de las primeras ideas que tenía para un disco nuevo y quedó sin terminar por más de un año, hasta que Diego Luna me llamó preguntándome si tendría una canción para una serie que había escrito y estaba dirigiendo. La serie se llamaba Todo va a salir bien y trataba acerca de una pareja con una hija que veía cómo la relación se desmoronaba completamente... y me acordé de aquellos apuntes que había guardado. Con la serie en mente me senté a terminar la letra y la música, y cuando la tenía lista llamé a Rafa Arcaute y Fede Vindver para ver si la querían producir”, cuenta Jorge Drexler.

Derrumbe, disponible el 13 de febrero por primera vez en plataformas de streaming, es un tema rescatado, descarte del álbum; uno de los primeros en ser compuesto y producido, que finalmente se quedó fuera de las diez canciones de Tinta y Tiempo.

El artista cuenta que la canción se hizo a distancia.

“Mandé las pistas de guitarra y voz y ellos agregaron el resto. Rafa y Fede son dos estrellas de la producción contemporánea y lo que mandaron de vuelta nos dejó maravillados, realmente. Con Campi le dimos unos últimos toques y quedó dentro del proyecto del disco. El último día de las mezclas, decidimos no incluirla en Tinta y Tiempo porque entendimos que tenía una temática propia, oscura, diferente del resto de las otras canciones, y que iba a lucir más por su cuenta. La guardamos con mucho cuidado y ahora que estamos cerrando el ciclo vital de Tinta y tiempo, nos pareció que era por fin el momento de mostrarla”.

La canción producida por Rafa Arcaute y Federico Vindver, junto al propio Drexler, Derrumbe llega en forma de pequeña gran canción.

Pequeña en las formas, de poco más de dos minutos de duración, con el foco puesto en la guitarra y la voz; pero tan grande como todo lo que sale de su imaginario. Lleva la impronta del universo Drexler más clásico. En ella, enumera y describe el desmoronamiento de una relación, pasando revista a los elementos más cotidianos.

“La canción cuenta una historia triste. Un amor que se derrumba ante la mirada impotente de sus protagonistas. No sentí que combinara con la luminosidad del disco, pero eso no quita que me guste mucho y que esté muy orgulloso de la manera en que las imágenes describen una situación que tantas parejas viven alguna vez. La vida también está hecha de esos dolores. No dejo de pensar que de alguna manera también habla de un mundo que vemos derrumbarse ante nuestros ojos, sumido en conflictos que no parecen tener solución. Ojalá veamos pronto días mejores”.

El vídeo, de una belleza exquisita, está dirigido por Joana Colomar -que ya se ocupó de los videoclips del álbum- y traslada perfectamente, en una coincidencia maravillosa, la canción de Drexler al plano visual.

“Cuando decidimos lanzar esta canción y crear su videoclip, acudimos a la directora Joana Colomar, con quien trabajamos todo el disco. Ella tenía rodado un material que encajaba perfectamente. Ha conseguido un videoclip bellísimo, enigmático y lleno de una poesía visual evocadora y sutil. Espero que les duela bonito”.