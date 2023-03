Video: Daniel Arenas es acosado en programa en vivo por actriz de 70 años

Evidentemente incómodo, Arenas le suelta las manos y le dice que es caballero, un hombre respetuoso que “tiene una dama en casa”, a lo que los televidentes dieron por hecho que se refería a Daniela, por lo que no estarían separados.

El acoso continuó, en otro momento del programa, donde la actriz lo toma por el cuello y trata de besarlo en dos oportunidades, Daniel reacciona y mueve la cabeza para los lados, evitando que toque sus labios. Le puede interesar: La novela continúa: esta sería la canción de Clara Chía para Shakira

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Este hombre está aterrizado”; “qué horror de señora”; “qué mujer tan pasada”; “pobrecito, en qué situación lo pusieron, me gustaría saber qué pasó detrás de cámaras”, “yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que estaba viendo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las diferentes redes sociales.

Cabe recordar que a finales del mes de enero, Adamari López y Daniel Arenas protagonizaron un beso como parte de un segmento de actuación y por el cual el actor tuvo que excusarse públicamente, a través de un ‘en vivo’ en Instagram, con su novia, la barranquillera Daniela Álvarez. Lea aquí: Colombia se quedó con el virreinato en Miss Mesoamérica Internacional