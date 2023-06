Video: con “virosis”, Twister El Rey promociona su nueva canción

Fiebre, dolor de cabeza y tos son algunos de los síntomas de la “virosis” que circula en Cartagena y que experimenta por estos días el cantante de champeta urbana Twister El Rey quien publicó un video donde evidencia que ya se recupera de la misma. Lea: Iván Villazón: Homenaje en el Festival de La Leyenda Vallenata 2024

El intérprete de ‘La espelucá’ se mostró acostado en su cama y con pañitos de agua sobre su frente. “He estado un poco enfermo después del lanzamiento, me he sentido feito y eso, como que me dio el abrazo de ‘Volvió el rey’”, expresó el artista.