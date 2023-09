Video: Christopher de RBD tiene problemas de salud, ¿afectará la gira?

Desde el inicio de la gira ‘Soy Rebelde Tour’ en El Paso, Estados Unidos, los seguidores de RBD han estado pendientes de cada publicación de los miembros en redes sociales. La gira ha sido un rotundo éxito, con todas las entradas agotadas en las ciudades visitadas en los Estados Unidos.

Sin embargo, el éxito y la carga física de la gira han tomado un peaje en uno de los miembros más reconocidos del grupo, Christopher Uckermann. Después de un concierto en el Madison Square Garden en Nueva York, Uckermann compartió con sus seguidores en redes sociales que estaba experimentando problemas de salud relacionados con la tiroides. Lea: Anahí les cumple a sus fanáticos en la gira RBD, pero sigue sin escuchar

El cantante reveló: “Quería contarles que he tenido algunas cuestiones de tiroides en el pasado, y debido a la falta de sueño debido al trabajo en reuniones y la gira, mi problema tiroideo se ha complicado. Mi tiroides se inflamó un poco y sentí una presión intensa, lo que me causó náuseas durante todo el día... mañana veré cómo me siento”.