Video: cantante de champeta bailó con fan en pleno show: su esposa lo dejó

Jesús Martínez, manager de 24 Bits.

También sentenció que lo que pasó en tarima es normal en el gremio, debido a que siempre suceden este tipo de shows con chicas que suben a bailar. “La ‘pelá’ baila muy bien, la verdad”, agregó.

Y es que los rumores no terminan ahí. Luego de que algunos fanáticos afirmaran que no era la primera vez que veían a la joven en tarima, este medio pidió aclarar ese rumor, a lo que el manager afirmó: “Yo no creo que eso sea cierto. Quiero ser honesto: Dago tiene su vida y yo la mía, somos socios de la agrupación, yo no frecuento muchas cosas con él pero que yo sepa él no tiene algo con esa niña (...) Ella subió a la tarima, nadie le dijo nada, él siguió bailando con la niña, creo más bien que es algo artístico, no personal”.