Video: Camilo y Evaluna enseñan por primera vez el rostro de su hija

“¡[Eso] no es ético..! Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si?”, exclamó el cantante al reaccionar al post con el que Despierta América compartió en sus redes dicho segmento. “Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo publico, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible”, había comentado en la publicación de Instagram el pasado marzo.

Los seguidores del cantante pudieron captar el momento donde se pudo observar el rostro de la pequeña Índigo, y los comentarios no hicieron esperar al ver a la hija de los cantantes “A mi se me parece mucho a Eva Luna”, “Es demasiado hermosa, madre mía”, “Es Camilo versión niña, igualita a su papá”. Sin duda fue una gran sorpresa para los seguidores, ya que no esperaban que dejaran ver a Índigo de manera tan natural. Lea: “Es mi trabajo, no el tuyo”: Andrea Valdiri arremete contra usuario en redes