Video: ¡Atención! ‘El Palomo’ Dangond, papá de Silvestre, sufrió un infarto

"Tengo dos días de estar aquí en la Reina Catalina, me dio un infarto, peor ya estoy saliendo de esto. Le doy gracias a Dios estoy superando esto, hoy me dan de alta. Dios los bendiga", expresa William Dangond a sus seguidores.