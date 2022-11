Video: así le respondió Yina Calderón a presentador de La Red que la criticó

En su cuenta de Instagram la influencer hizo un video en el que expresaba: “Vamos a hablar acerca de esto que me están mandando, de cómo La Red habló acerca de mi canción... Y cómo uno de los presentadores se dirigió a mí de una manera; me dijo desfigurada, descuadrada. Habló de una manera muy despectiva y voy a reaccionar al video”.

Yina agregó que cada quien tiene derecho a expresar su opinión frente al video, pero no entendía cómo Solano era capaz de referirse de una forma tan grosera de una mujer.

“Lo que me parece a mí, sorprendente, es que este señor Frank Solano, siendo estudiado y toda lo que habla, se ponga a hablar de una mujer de esta manera. Una es mi vida médica y personal, otra es mi canción. Siento yo, señor Frank Solano, lo siguiente: El problema es cómo usted se está dirigiendo a una mujer, en televisión nacional. ¿Bebé, qué está pasando? Amor, mire, ¿usted hace cuánto no hace el amor?... Lo que más me impresiona, aparte de que usted hable de esa manera de mi estado físico y de salud, es que siendo de la comunidad gay, que yo los amo y todos son divinos conmigo, hable así de una mujer”, dijo Calderón. (Yina Calderón no ha podido dormir porque se le está “subiendo un muerto”)

Indignada con las expresiones de Solano, la influencer se lanzó a darle un consejo para que al presentador “se le quite la amargura y deje de andar denigrando a una mujer”.

“Le voy a sugerir una culi... muy buena pa’ que deje de estar denigrando de una mujer; en cuanto si quiere ver o no la canción ya cumplimos con un millón 600 mil vistas”, puntualizó la influencer.